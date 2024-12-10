Bingöl Devlet Hastanesinde açılan perinatoloji bölümüyle il dışı sevklerin azalacağını belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Samet Tatlı, “Özellikli bölümler arasında bulunan perinatoloji, ilimizden başka illere gitmek zorunda kalan birçok gebe vatandaşımızın hastanemizde hizmet almasını sağlayacak. İl dışı sevklerde büyük oranda azalma gerçekleşecek” dedi.Bingöl Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başlayan Uzm. Dr. Yusuf Dal’ın atanmasıyla birlikte ilk kez perinatoloji bölümü de açılmış oldu. Perinatoloji bölümünün açılmasıyla birlikte gebeliğinde problem yaşayan birçok anne adayı artık başka bir ile gitmek zorunda kalmayacak.Bingöl’de sağlık alanında hizmet etmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurgulayan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Samet Tatlı, “Bizler Bingöl’de hangi görevde olduğumuz fark etmeksizin her zaman sağlık alanında hizmet etmeye gayret ettik. Çevremizdeki birçok ilde bulunmayan perinatoloji bölümünü açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Riskli gebelik geçiren tüm annelerimiz artık rutin takiplerini burada yapabilecek. Hatta bazı çevre illerden dahi hasta kabul edebilecek durumdayız. Anne ve Bebek Dostu bir hastane olacak olan Bingöl Devlet Hastanemizde böyle özellikli bir bölümün olması sağlık açısından şehirde atılmış önemli adımlardan biridir. İlerleyen dönemlerde bu tarz bölümlerin çoğaltılması ve il dışı sevklerin minimum düzeye indirilmesi için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.