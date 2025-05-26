Erzincan’da fizik tedavi uzmanları, beyin cerrahi uzmanları ve acil tıp uzmanlarının katılımlarıyla kas iskelet sistemine ait hastalıkların teşhisinde uygulama ve çözüm önerileri değerlendirildi.Erzincan’da uzman bilim insanlarının bir araya geldiği EMAR okuma eğitimine; ortopedi ve travmatoloji, beyin ve sinir cerrahisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve acil tıp alanında hekimler katıldı.Toplantıda değerlendirme ve bilgilendirme konuşmasını yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Mecit Kantarcı; "Burada hem günlük pratikte hem de halk sağlığı düzeyinde önemli bir yük oluşturan kas ve iskelet sitemi hastalıkları konusunda yapılan güncel, bilimsel çalışmaları paylaşmak, tartışmak ve daha nitelikli bir sağlık hizmetine zemin hazırlamak için bir aradayız. Eklem ağrılarının nedenini doğru belirlemek, tedavi planını oluşturmak ve hastalığın gidişatını izlemek için görüntüleme yöntemleri vazgeçilmez araçlardır. Bu yöntemlerin endikasyona uygun, kanıta dayalı, maliyet etkin ve hasta güvenliği gözetilerek kullanılması, hem doğru tanıyı hem de tedavi başarısını artıracaktır. Bir tıp fakültesi olarak bizler için bu toplantılar, sadece bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda eğitim, araştırma ve hizmet üçgeninde ilerlemeyi tetikleyen birer akademik ivmedir. Öğrencilerimizin ve uzmanlık eğitimi alan genç meslektaşlarımızın yalnızca bilgili değil aynı zamanda bilimsel gelişmeleri okuyabilen ve yorumlayabilen hekimler olarak yetişmesi için bu tür disiplinli etkinliklerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Koçkara’da, "Bugün burada kas iskelet sistemine ait hastalıkların teşhisinde çok işimize yarayan ve radyologlardan çok yardım gördüğümüz manyetik realans (EMAR) olarak bilinen manyetik realans değerlendirme ile ilgili çok önemli bir toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıya Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ki hareket sistemi sorunları ile ilgilenen fizik tedavi uzmanları, beyin cerrahi uzmanları ve acil tıp uzmanları ile birlikte il dışından gelen aynı alanlarda ki hekim ve asistanlar ile gerçekleştiriyoruz. Bu konuda bizimle bilgisini paylaşan Ankara’dan davetli olan Radyoloji Uzmanı Dr. Mevlüt Yörükbulut önemli bir bilgi paylaşımı gerçekleştiriyor. Toplantımız Sağlık Bakanlığımızın onayladığı, etik ve yasal olan bu toplantımız bizler için çok önemli çünkü Anadolu’da bir dünya üniversitesi şiarıyla eğitim hayatını devam ettiren üniversitemizin Erzincan’da böyle bir toplantı organizasyonunda bizlerin görev alması Erzincan adına oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Tıbbi eğitimde çok önemli, sürekli ve teknolojik gelişmeler ile birlikte her zaman yeniliğe açık ve öğrenmenin devam ettiği bir uygulama alanıdır. Bizlerde bu konulardaki bilgilerimizi güncel tutmak, güncel bilgilerle hastalarımıza tedavi vermek için çalışıyoruz. Bu konulardaki toplantıları çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitimler sürekli devam ediyor. Bu eğitim sürekliliği içerisinde biz eğitimcilerinde bu sürekli eğitim içerisindeki bilgiyi yaygınlaştırma ve bilgiye ulaşma kolaylığı sağlamak arasındaki çabalar olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizlere destek olan bütün idareci ve yöneticilere misafirlerimize ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. A. Mecit Kantarcı’ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından Radyolog Dr. Mehmet Yörükbulut katılımcılara slayt eşliğinde sunumunu gerçekleştirdi.