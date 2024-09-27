Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) katkılarıyla Harran Üniversitesinden öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Benek’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Madak’ belgeseli, bugüne kadar 25 ayrı festivalden 8 ödül aldı.En son Paris’te düzenlenen 4. Youality International Film Festivali’nde ‘Madak’ belgeseli, "En İyi Belgesel" ödülüne layık görüldü. Fransa ve İran işbirliği ile gerçekleştirilen prestijli festivalin ödül töreni, Paris’te yapıldı. Prof. Dr. Benek, ödül töreninde yaptığı konuşmada, belgeselin teknik ekibi ile katkı sağlayan Kadriye Erbay ve Nusrettin Erbay başta olmak üzere gönüllü katılımcılara ve desteklerinden dolayı Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş’a teşekkür etti.Mayıs 2022’de tamamlanan belgesel, Bitlis’in Güroymak ilçesindeki Budaklı köyünde insan ve doğal ortam arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Belgesel, kış mevsiminde Budaklı Kaplıcası’nda manda yetiştiriciliği ile ilgili ekonomik ve kültürel unsurları öne çıkararak bölgenin turizm potansiyeline de dikkat çekiyor.Madak belgeseli, bugüne kadar 25 uluslararası film festivaline katıldı ve ekseriye en iyi belgesel kategorisinde olmak üzere 8 ödül kazandı.