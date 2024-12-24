Bitlis Eren Üniversitesi’nde (BEÜ) “Malazgirt’i Yeniden Keşfetmek” konferansı düzenlendi.Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican’ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Konferansa Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ile Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, Genel Sekreter Behçet Kocaman, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Programın açılışında konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Malazgirt’in sadece Malazgirt’ten ibaret olmadığını belirterek şunları söyledi:"Aslında bir bölgeyi yansıtıyor. Ahlat’ı Bitlis’i Muş’u birlikte yansıtan bir alanı ifade ediyor. Tabi Malazgirt tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Aslında Anadolu’da bin yıl önce kardeşliğin tesis edildiği bir anlamı ifade ediyor. Türklerin Kürtlerin diğer unsurların birlikte kardeş olmaya başladığı anlaştığı ve bin yıldır devam eden kardeşliğin tesis edildiği bir anlamı ifade ediyor. Bu Ahlatıyla Malazgirt’iyle yakın çevresiyle böyle bir anlam ve önemi var. Tabi giderek te bu Malazgirt’in önemi artıyor. Türkiye’nin bulunduğu yer konjonktürel olarak aslında bu Malazgirt’in daha fazla öne çıkarılmasını gerektiriyor. Malazgirt ruhunun o Malazgirt savaşının kazanıldığı dönemdeki ruhun yeniden tesis edilmesi adına yoğun çalışmaların başarılı bir dönemidir. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile artık son 3 4 yıldır Bitlis’te Ahlat’ta Malazgirt’te önemli çalışmalar etkinlikler yapıyor. Bu anlamda aslında devlette en üst düzeyde bunun farkında. Dolayısıyla artık Malazgirt’i sadece tarihi bir olay olarak değil de aslında Anadolu’da bin yıllık kardeşliği başlangıcı olarak belli bunu algılamamız ve yeni nesillere bu şekilde aktarmamız gerekiyor. İşte bu noktada bu tarz çalışmaların katkısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bugünkü konferansımızda bu anlamda faydalı olacaktır.”Konferansa konuşmacı olarak katılan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, bölgenin çok bakir olduğunu, bir tarihçi için maden olduğunu ifade ederek, “Van Gölü havzasında bulunan Bitlis ve Muş’a kadar olan bölgede bin kişiden oluşan, biner kişilik ekipler bin sene boyunca çalışsa yine buranın bütün malzemesini işleyemez. Biz sadece iklim şartlardan ve fiziksel şartlardan dolayı sadece yaz aylarında çalışabiliyoruz. 5 yılda onlarca hiç çalışılmamış, literatüre girmemiş höyük keşfettik. Onlarca arkeolog 50-60 yıl çalışsın kazılar yapabileceği böyle yerler keşfettik. Milattan önce 2 binler. Aslında Malazgirt Ermeniceden gelen bir isimdir, aslında Malazgirt kelimesi Kürtçe’dir felan bütün tezleri çöpe atan Bostankaya Köyünde bulunan Kale’deki kitabe, Malazgirt’in çok daha önce kurulduğunu ve Urartu kenti olduğunu bütün literatürü aslında baştan değiştirebiliyor. Bu bahsettiğim şeyler yani Bostancı’ya ya da onun dışında başka bir takım Elma Kaya var. Yine orada başka bir takım yapılar var vesaire. Bunu hatta yeraltı kenti var biliyor musunuz? Bunu yeraltı kenti var. Şimdi Roma’dan kalma falan diyorlar ama ben detay bilmiyorum. Çalışmak lazım üzerinde. Üzerinde çalışmak gerekiyor" dedi.Konferans yaklaşık 2 saat sürdü. Konferans sonunda Bitlis Eren üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican’a günün anısına plaket verdi. Program çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.