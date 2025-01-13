Ağrı’nın Diyadin ilçesinin yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde yaşayan besiciler, tek geçim kaynakları hayvanları için kırsal mahallelerde tüm zorluklara göğüs geriyor.Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ağıllarda bakan besiciler, gün içerisinde çıkardıkları hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor.İlçeye uzaklıktaki köylerde günün ilk ışıklarıyla işe koyulan besiciler, at ve eşeklerle taşıdıkları otları ağıla götürüyor. Otları, ezdikleri karın üzerine seren çiftçiler, ağılda beklettikleri hayvanlarını bu alana getirerek gün boyunca yemliyor.Besiciler, akşam saatlerinde koyunlarını yeniden ağıla götürüyor.