İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarınca Ardahan Belediyesi müdür ve personellerine iş sağlığı ve güvenliği konusunda uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemlere ilişkin eğitim verildi.Konferans Salonu’nda yapılan ve 1 saat süren "İş Sağlığı ve Güvenliği" başlıklı eğitim toplantısına belediye birim müdürleri ile çalışanları katıldı.Personellerin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında bulunmalarının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen toplantıda katılımcılara; iş kazalarının meydana gelme nedenleri ile kaza risklerinin azaltılması, farkındalık düzeyinin artırılması ve olası kazaların önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler hakkında detaylı bilgi verildi.