Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyeni Kezban Demirel, bayramda tüketim planına dikkat çekti."Bayramın olmazsa olmazı tatlılar" diyen Kezban Demirel vatandaşları bayramda her ikram edilen çikolatayı tüketmemeleri noktasında uyardı. Diyetisyen Demirel, vatandaşlara özellikle şerbetli tatlı yerine sütlü ve meyveleri tatlılara öncelik vermelerini tavsiye etti. Demirel, "Şerbetli tatlıları, kızarmış ürünleri, kızarmış tatlıları ikinci plana atmamız gerekiyor, çok tüketmek istiyorsak da porsiyona dikkat etmek gerekiyor" dedi.Diyetisyen Demirel, bayramlarda hazırlanan büyük kahvaltı sofralarından bahsederek, "Bayram kahvaltılarında sofrada porsiyonlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bayram kahvaltılarını hazırlarken yumurta alternatiflerinden yararlanabiliriz. Mutlaka bir omlet çeşidi olabilir. Omlet çeşitlerinizi zenginleştirebilirsiniz, peynirli, zeytinli, kurutulmuş domatesli, sevdiğiniz yeşil yapraklı sebzelerle, mantarla ve mevsim sebzeleri ile zenginleştirebilirsiniz veya menemen alternatifini düşünebilirsiniz. Peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri ve mutlaka olmazsa olmaz bir söğüş tabağı hazırlamanızı istiyorum. Bu peynir ve zeytin çeşitlerini tercih ederken mutlaka az tuzlu olanları tercih etmeye çalışalım" diye konuştu.