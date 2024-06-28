Erzincan’da 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 bin 353 acil servis hastasına hizmet verildi.Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincan’da halkın sağlığı için fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Başhekim Prof. Dr. Kuyrukluyıldız, “9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verilen acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, doğumhane ve tüm yataklı servislerimizde kesintisiz bir şekilde sağlık hizmetleri devam etti. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 12 bin 353 acil servis hastasına sağlık hizmeti verildi. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ana binasında acil çocuk ve yetişkin polikliniklerimizde 218’i acil cerrahi hastası olmak üzere 9 bin 195 hastamıza; Acil ve Göz Hastalıkları ek binamızda 347’si acil cerrahi hastası olmak üzere 3 bin 158 hastamıza, toplamda ise 12 bin 353 hastamıza sağlık hizmeti verildi. Bu kapsamda 9 günlük tatil boyunca sağlık personellerimiz yoğun bir çalışma düzeni ve ekip anlayışı içerisinde görevlerini yerine getirdi. Halkımızın sağlığı için hiç durmadan fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz.” dedi.