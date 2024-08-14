Sosyal, sportif ve kültürel alanda birçok aktiviteyi ilçedeki gençlerle buluşturan Battalgazi Belediyesi, bu kez de ödüllü “Ayak Tenisi Turnuvası” düzenliyor. Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası önünde oynanacak maçlar, 26 Ağustos’ta başlayacak ve 30 Ağustos tarihinde final maçı ile sona erecek. Ayak tenisi tutkunları, Malatya’da düzenlenecek bu organizasyonla bir araya gelerek yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar.Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Ayak Tenisi 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvası için hazırlıklar tamamlandı. Sporseverler için son başvuru tarihi 22 Ağustos 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar başvurularını tamamlayan takımlar, 23 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek fikstür çekimiyle rakiplerini öğrenecek. 14 yaş ve üzeri sporcuların katılabileceği turnuvada, takımlar 3 asil ve 1 yedek oyuncudan oluşacak. Başvuruların Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne yapılacağı turnuva, 26 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak. Farklı yaş gruplarından ve yetenek seviyelerinden sporcuların buluşacağı turnuva, ilçenin spor kültürünü canlandırmayı amaçlıyor.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, turnuvayla ilgili yaptığı açıklamada, ilçenin spor alanında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Taşkın, “Battalgazi Belediyesi olarak, sporun birleştirici gücüne inanıyor ve bu tür organizasyonlarla hemşerilerimizi bir araya getirmeyi hedefliyoruz. 30 Ağustos Zafer Kupası, zafer ruhunu sporla birleştirerek, ilçemizdeki gençler ve yetişkinler için bir ilham kaynağı olacak. Bu turnuva, yalnızca sporun rekabetçi ruhunu değil, aynı zamanda dostluğu ve birlikteliği de pekiştirecek. Tüm sporseverleri bu heyecan dolu organizasyona katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.Battalgazi Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Kupası, ilçenin spor aktivitelerini zenginleştirirken, aynı zamanda gençlerin ve yetişkinlerin spora olan ilgisini artırmayı amaçlıyor. Turnuva, katılımcılar arasında dostane rekabetin yanı sıra spor bilincinin gelişmesine de katkı sağlayacak. Ayak tenisinin ülkemizde giderek popülerleşmesiyle, bu tür organizasyonlar sporseverlerin ilgisini çekiyor.