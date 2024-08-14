Erzurum Kültür Yolu Festivali 17 Ağustos’ta başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci durağı Erzurum olacak. 17-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek Erzurum Kültür Yolu Festivali ile 9 gün boyunca Erzurum birbirinden farklı etkinlik ve deneyimlere ev sahipliği yapacak. Tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin yanı sıra ülkemizin kış sporları açısından önemli merkezlerinden biri olan Erzurum’da düzenlenecek Festival ile Erzurum’un sahip olduğu değerler daha da görünür kılınacak.