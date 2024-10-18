Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Aile Hekimleri ve Hastane Hekimleri Buluşması” toplantılarının ilki, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, sağlık hizmetlerinde iş birliği ve iletişimi güçlendirmeye yönelik önemli konular ele alındı.Battalgazi Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen buluşmada konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Erhan Berk, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun hekimler arası iletişime verdiği önemin altını çizdi. Dr. Berk, “Aile hekimliği ve hastane hekimliği, sağlık sisteminin iki temel direğidir. Bu iki hizmetin etkin iş birliği, toplum sağlığının korunmasında ve hastalıkların tedavisinde kritik bir rol oynar. Hekimler arasındaki güçlü iletişim, hem sağlık sorunlarının hızlı çözülmesini sağlar hem de sistemin verimliliğini artırır” ifadelerini kullandı.Koruyucu sağlık hizmetlerine özel bir vurgu yapan Sağlık Müdürü Berk, aile hekimlerinin bu alandaki çalışmalarına hastane hekimlerinin de destek vermesi gerektiğini belirtti. Aşı ve NTP (Tüberküloz Kontrol Programı) reddi vakalarındaki artışa dikkat çeken Berk, bu konuda bakanlıklarla il müdürlüklerinin iş birliği içinde hareket ettiğini ve aşıların güvenli şekilde üretildiğini ifade etti.Hastane performansının hasta sayısına göre değil, yapılan nitelikli ameliyatlar ve sunulan hizmetlerle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Berk, “Poliklinik başvuru sayısı bir performans göstergesi olmamalı, bizi ilgilendiren nitelikli hizmettir” dedi.Toplantıların düzenli aralıklarla yapılmaya devam edeceği belirtilirken, aile hekimleri ve hastane hekimleri arasındaki iş birliğinin güçlenmesiyle sağlık hizmetlerinin kalitesinin artacağı vurgulandı.