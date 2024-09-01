Battalgazi Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi. Toplam 24 takım ve 110 sporcunun katıldığı turnuvada, finalde Kahraman FK şampiyonluğu göğüsledi. Final karşılaşması sonrasında düzenlenen konser programıyla coşkulu bir akşam yaşandı.Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği 30 Ağustos Zafer Kupası, büyük bir mücadele ve heyecanla tamamlandı. Bir hafta süren turnuvaya 24 takım ve 110 sporcu katıldı. Final maçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kahraman FK ve Helvacı Ali arasında gerçekleşti. Kahraman FK, sergilediği üstün performansla kupayı kazanırken, Helvacı Ali ikinci sırada yer aldı. Üçüncülük ise Arguvan Gençlik takımına gitti. Turnuva birincisi Kahraman FK’ya 5 bin TL, 2. olan Helvacı Ali takımına 4 bin TL, 3. olan Arguvan Gençlik takımına ise 3 bin lira ödül verildi. Battalgazi Belediyesi hizmet binası önünde oynanan final maçında dereceye giren takımlar ödüllerini Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül’den aldı.“Zaferin ruhu, gençlerimizin mücadelesinde yaşatılıyor”Ödül töreninde konuşan Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, 30 Ağustos Zafer Kupası’nın anlam ve önemine vurgu yaparak, “Bugün burada, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ruhunu gençlerimizin sahadaki mücadelesinde bir kez daha yaşadık. Bu turnuvada sadece birinciliği kazanan takımlarımız değil, tüm sporcularımız büyük bir zafer elde etti. Onlar, sergiledikleri azim, takım ruhu ve centilmenlikle bizlere gerçek birer kahraman olduklarını gösterdiler. Biz Battalgazi Belediyesi olarak, gençlerimizi spora teşvik eden bu tür organizasyonlara her zaman destek vereceğiz. Çünkü biliyoruz ki, gençlerimizdeki bu enerji ve potansiyel, ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Bu turnuvaya katılan tüm sporcularımızı, teknik ekipleri ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Zafer Bayramı’nın coşkusunu hep birlikte yaşadığımız bu anlamlı etkinlik, Battalgazi için unutulmaz bir anı olarak kalacak” ifadelerini kullandı.Final maçının ardından Malatyalı sanatçılar tarafından “Zafer Türküleri” konseri düzenlendi. Zafer Bayramı’nın ruhunu yansıtan türküler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı ve coşkulu bir geceye imza atıldı.