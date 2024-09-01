Elazığ’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucunu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.Kaza, Karakoçan ilçesi Burgurcuk köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GFN 271 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.