Battalgazi Belediyesi tarafından, çocukların yaz tatili süresince eğlenceli ve öğretici etkinliklere katılarak sporla tanışmalarını ve becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek olan yaz spor okulu kayıtları devam ediyor.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın talimatları doğrultusunda, Sosyal Yaşam Merkezi’nde çocukların yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenecek yaz spor okulu ile önemli bir fırsat sunuluyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte 1 Haziran’da başvuruları başlayan yaz spor okulu, 7-14 yaş arasındaki çocuklara farklı spor dallarını deneme ve yeteneklerini keşfetme imkanı sunuyor. Birinci dönemi 2-28 Temmuz tarihlerinde, haftanın 6 günü 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak olan yaz spor okulunda, futbol, basketbol, voleybol gibi popüler sporların yanı sıra yüzme, jimnastik, taekwondo, satranç, eğitsel oyun gibi aktivitelerle çocukların fiziksel ve zihinsel olarak gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.“Ehil antrenörlerle eğitimler verilecek”Battalgazi Belediyesi Sosyal Tesisler Sorumlusu İbrahim Ethem Yazıcı, “Bir eğitim sezonunun sonuna geldik. Öğrencilerimiz karnelerini aldılar. Bir yaz tatili süreci çocuklarımızı bekliyor. Bu süreçte çocuklarımızın evde boş oturmalarını istemeyiz. Bir taraftan kitap okuyarak kültürel birikimlerine değer katmalarını beklerken diğer taraftan da sportif faaliyetlerde bulunmalarını istiyoruz. Ailelerin de çocuklarını bizim yaz okullarımıza göndermelerini bekliyoruz. Çünkü çocuklar burada bir yılın sonunda birtakım psikomotor faaliyetler içerisinde sportif faaliyetlerle kendilerine gelecekler. Burada birbirinden kıymetli ehil antrenörlerimiz aracılığıyla yüzme, futbol, voleybol, basketbol, taekwondo, satranç, jimnastik ve eğitsel oyunlarla çocuklarımızın kıymetli vakitler geçirmelerini sağlayacağız. Bu bağlamda 7-14 yaş arası bütün çocuklarımızı Sosyal Yaşam Merkezi’mize bekliyoruz” dedi.Kontenjanın sınırlı olduğu spor okulunun kesin kayıt tarihi 29 Haziran’da sona erecek. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler kayıt işlemlerini Sosyal Yaşam Merkezi’nden gerçekleştirebilecek.