Ardahan’da yiyecek arayan kurt sürüsü havadan görüntülendi.Ardahan’ın Çıldır ilçesinde, merada yeşilliklerde ilerleyen kurt sürüsü görüntülendi. Çıldır ilçesine bağlı eski Beyrehatun köyü yayla yolunda ilerleyen kurt dron ile görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Doğu Yılmaz, arazide çekim yaparken kurt sürüsüne rastladı.Yılmaz, yayla yolunda gezen ve yiyecek arayan sürünün görüntülerini dron ile kaydetti. Havadan dron sesinin geldiği yöne doğru bakan kurtlar, bir süre bölgede gezindikten sonra dağlık alana giderek gözden kayboldu.