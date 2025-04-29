Battalgazi Belediyespor’un başarılı badminton sporcusu Hatice Muhlise Doğan, 22-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenen U11 Türkiye Badminton Şampiyonası’nda elde ettiği derecelerle milli takıma seçilerek önemli bir başarıya imza attı.Türkiye Badminton Federasyonu koordinesinde gerçekleştirilen ve ülke genelinden çok sayıda kulübün katıldığı şampiyonada, Hatice Muhlise Doğan, Tek Bayanlar kategorisinde Türkiye 3’üncüsü, Çift Bayanlar kategorisinde ise Türkiye 2’ncisi oldu. Aldığı bu derecelerle milli takım kadrosuna dâhil edilen Doğan, Battalgazi’yi ve Malatya’yı gururlandırdı.Hatice Muhlise Doğan’ın bu başarısı, Battalgazi Belediyesi’nin spora ve genç yeteneklere sunduğu desteklerin karşılık bulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Belediyenin sunduğu tesis imkânları, antrenman desteği ve düzenli sportif faaliyetler sayesinde yetişen Doğan, küçük yaşta milli forma ile tanışarak büyük bir adım atmış oldu.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın öncülüğünde sürdürülen spor yatırımları kapsamında gençlerin hem fiziksel gelişimlerine katkı sunuluyor hem de ulusal düzeyde rekabet edebilecek altyapılar oluşturuluyor. Başkan Taşkın, elde edilen bu başarıların sadece bireysel değil, toplumsal bir kazanım olduğunu vurgulayarak, gençlerin sporla iç içe, sağlıklı ve disiplinli bireyler olarak yetişmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.Battalgazi Belediyespor Kulübü de Hatice Muhlise Doğan’ı tebrik ederek, yeni başarılar için desteklerinin süreceğini belirtti. Sporcu Doğan ise milli takıma seçilmenin kendisi için büyük bir motivasyon olduğunu belirterek, daha fazla çalışıp Türkiye’yi uluslararası platformda temsil etmek istediğini söyledi.