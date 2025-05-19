Battalgazi Belediyesi, lise öğrencilerine yönelik düzenlediği "Güç Senin İçinde" konulu sınav motivasyon söyleşisiyle gençlerin sınav sürecine daha güçlü hazırlanmasına destek verdi.Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencileri için anlamlı bir söyleşi programı düzenledi. "Güç Senin İçinde" başlığıyla gerçekleşen etkinlik, gençlerin motivasyonunu artırmayı ve doğru çalışma teknikleriyle buluşmalarını hedefledi. Söyleşi programında ILC Akademi CEO’su Bora Eker, öğrencilere sınav öncesi dikkat edilmesi gerekenler, doğru ders çalışma yöntemleri ve stresle başa çıkma konularında önemli bilgiler aktardı. Bora Eker’in etkili sunumu, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Program boyunca öğrenciler hem bireysel farkındalıklarını artırma hem de sınav sürecini daha verimli yönetme noktasında değerli bilgiler edindi.Battalgazi Belediyesi’nin gençlerin akademik başarılarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği bu tür etkinlikler, öğrenciler ve veliler tarafından takdirle karşılanıyor. Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tayfun Güngör, gençlere yönelik motivasyonel ve eğitici programların artarak devam edeceğini belirtti.