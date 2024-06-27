Özel Malatya Yüzüncü Yıl Okulları ile Battalgazi Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, belediye personeline "Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul" seviyelerinde yüzde 35 oranında indirim sağlanacak. Ayrıca, belediye personelinin birinci derece yakınları da bu indirimden faydalanabilecek.Bu özel indirim ve ödeme kolaylıkları 10 Haziran 2024 ile 10 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Protokol şartlarına göre, indirimden yararlanmak isteyen Malatya Battalgazi Belediyesi Arslantepe Personel A.Ş., Battalgazi İnşaat Taah. Hiz. Gıda Yemek Tem. Rek. Teks. Tar. Turz. Asf. Mad Term. Enj. İth. İhr. Ve San. LTD. Şti. ve MORMAŞ Mobilya Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri A.Ş. personelinin dijital kimlik uygulaması üzerinden üyelik durumlarını göstermeleri gerekiyor.Battalgazi Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Yusuf Büyük, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, “Battalgazi Belediyesi personelinin ve ailelerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak adına Özel Malatya Yüzüncü Yıl Okulları ile yaptığımız bu anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Eğitim, toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir ve çalışanlarımızın çocuklarına kaliteli bir eğitim imkânı sunmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Tüm personelimizi ve ailelerini bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum” dedi.Özel Malatya Yüzüncü Yıl Okulları ile Battalgazi Belediyesi arasında imzalanan protokol, imza tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olacak ve sürenin sonunda tarafların memnuniyet değerlendirmesi yapılarak iş birliğinin devamı veya sonlandırılması kararlaştırılacak.