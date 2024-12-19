Battalgazi Belediye’sinin hizmete sunduğu Doğu Anadolu’nun ilk ve tek engelsiz yaşam merkezi, engelli bireylerin hayatına dokunarak fark oluşturmaya devam ediyor.Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin hayatlarına dokunan hizmetleriyle hem bölgede hem de Türkiye genelinde öncü bir rol üstleniyor. Türkiye’de ilk açılan engelsiz yaşam merkezi olan bu kurum, benzer hizmetlerin hayata geçirilmesine ilham kaynağı oldu. Bugün merkezin hizmetlerinden yararlanan bireyler, fiziksel ve psikolojik anlamda büyük gelişmeler kaydediyor.Özgüven ve ilerleme sağlayan havuz terapisi2018 yılından bu yana merkezde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Cengiz Baktemur, havuz terapisi ve merkezin hizmetleri hakkında, "Merkezimize kayıtlı yaklaşık 150 öğrencimiz var ve bunların yarısından fazlası havuz hizmetlerinden faydalanıyor. Havuzumuz, hidroterapi ve yüzme eğitimlerine uygun şekilde tasarlandı. Özellikle bedensel engeli ağır olmayan bireylerde, 2-3 aylık süreçte önemli ilerlemeler gözlemliyoruz. Öğrencilerimiz, suyun kaldırma kuvveti sayesinde hareket kabiliyetlerini geliştiriyor ve bu da özgüvenlerini artırıyor. Kadınlar ve erkekler için farklı günler belirleyerek eğitimlerimizi düzenli bir şekilde sürdürüyoruz" dedi."Hayatımda büyük değişim oldu"Merkezin 13 yaşındaki öğrencisi Muhammed Taha Şahin, terapi sürecinin hayatına kattığı olumlu değişimi anlatarak, "Eskiden yürümekte çok zorlanıyordum, ancak buraya geldikten sonra bu zorluklar geride kaldı. Eğitimler ve hocalarımız gerçekten çok iyi. Burayı arkadaşlarıma da gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.Serebral Palsi (SP) hastası olan Uğurcan Burul da merkezin hizmetlerinden büyük fayda gördüğünü belirterek, "Bu havuzun olması, özellikle kış aylarında bizim için çok iyi. Kendimde, özellikle bacaklarımda ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum ve bunun devam edeceğine inanıyorum. İleriye dönük olarak sağlığıma kavuştuktan sonra bu tedavi yöntemi üzerine burada çalışmak istiyorum. Havuzda yaptığımız germe egzersizleri sayesinde vücudum rahatlıyor. Eğer burası olmasaydı, bu imkânlardan faydalanamazdım. Sosyal medyada burayı paylaşıp arkadaşlarımı da davet ediyorum" şeklinde konuştu.Umutla geleceğeBattalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, sunduğu özel hizmetlerle engelli bireylerin hayata daha güçlü tutunmalarını sağlıyor. Bölgedeki tek merkez olma özelliğini taşıyan kurum, sadece fiziksel rehabilitasyon değil, aynı zamanda özgüven ve umut aşılayan bir yaşam alanı sunuyor. Türkiye genelinde örnek gösterilen bu hizmet modeli, daha fazla bireyin hayatına dokunmayı hedefliyor. Engelli bireylerin hayatında dönüşüm oluşturan bu merkez, sağladığı şifa ve umutla topluma önemli bir katkı sunmaya devam ediyor.