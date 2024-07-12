Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ilçe sınırları içindeki Kur’an kurslarını ziyaret etti, öğrenci ve hocalarla sohbet etti.Geleceğin teminatı ve yarınların umudu olan çocuklara yönelik her zaman bir gayret içinde olduklarını, onların ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği başta sosyal etkinlik ve fiziksel alanların oluşturulmasına çaba gösterdiklerini belirten Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, “Çocuk demek; coşku demek, dünyaya hep saf, temiz, duru gözlerle bakmak ve yarına o heyecanla yürümek demektir. Yaşamlarımızda bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha geniş bir makam olamaz. Bu duygu ve düşüncelerle; Yakutiye’mizde bulunan yatılı Kur’an kurslarımızı ziyaret ederek öğrenci kardeşlerimiz ve hocalarımızla hoş bir vakit geçirdik. Kardeşlerimize başarılar diliyor, hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız bu güzel yerlerde; boyları büyürken, kalpleri ve bakış açıları da büyüyor. Bunu görmek ve onlarla yaşamak güzel.” şeklinde konuştu.