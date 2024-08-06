Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, çiftçilerle buluştu.Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’ın Selim ilçesine bağlı Koşapınar köyüne gelen Adıgüzel, tarlada çalışan çiftçileri bir süre sohbet etti. Adıgüzel, traktörle yulaf toplamaya da yardım etti.Arıcılık yapan bir vatandaş ise Başkan Adıgüzel’e bal ikramında bulundu.Çiftçilere kolay gelsin dileklerinde bulunan Adıgüzel, “Koşapınar köyünde hasat yapan köylülerimizi ziyaret ederek, hasatlarını toplamalarına yardım ettik. Hoş muhabbetlerine ortak olup, dertlerini ve taleplerini dinledik. Emeğinin ve ekmeğinin peşinde olan tüm çiftçilerimize hasatlarının bereketli olmasını diliyor, kolaylıklar temenni ediyorum” dedi.Daha sonra çiftçilerle birlikte kahvaltı yapan Adıgüzel, incelemelerinin ardından Kars’a döndü.