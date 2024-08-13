Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Niyazi Mısri Mahallesi’nde hayata geçecek yeni projeyle ilgili muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.Çevre ve Şehircilik Müdürü Cengiz Başer ile birlikte mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Taşkın, mahallenin rezerv alan süreci hakkında bilgilendirme yaptı. Battalgazi Belediye Başkanı Başkan Taşkın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Başer ile birlikte Rezerv Alan ilan edilen Niyazi Mısri mahallesini ziyaret etti.5 mahalleyi kapsayacak olan çalışmalarla ilgili mahalle muhtarlarıyla toplantı yaparak alanda inceleme yapan Başkan Taşkın, Niyazi Mısri Mahallesinde çalışmaların başlayacağını müjdelerken, "Niyazi Mısri Mahallesi’nde 1. Etap çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Henüz yıkımı tamamlanmamış birkaç bina var. Bu binaların da yıkılmasıyla çalışmalar hızlanacaktır. Niyazi Mısri aslında bir bölge ve 5 mahalleyi kapsıyor. Daha önce inşaatın kalbinin attığı bir bölgeydi. Burada çok büyük bir yıkım oldu. Mahalle muhtarlarımızla toplantı yaparak işlerin hızlanması için görüşmeler gerçekleştirdik. Şehir olarak büyük bir yıkım ve yeniden inşa süreci içerisindeyiz. Battalgazi Belediyesi olarak bu sürecin takipçisi olacağız ve gerekli desteği sağlayacağız. Niyazi Mısri Mahallemizde hemşerilerimizin güvenliği ve refahı için yapılacak olan bu yenileme sürecinde, onların yanında olacağız. Kentsel dönüşüm projelerimizi en kısa sürede tamamlayarak, mahallemizi daha modern ve yaşanabilir bir hale getireceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızın da desteğiyle, Battalgazi’nin çehresini birlikte değiştireceğiz. Bugün bizlere Cengiz müdürümüz de eşlik etti. Kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Başer ise Niyazi Mısri Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanacağını belirterek, "Rezerv alan olarak geçen Niyazi Mısri Mahallesi aslında 5 mahalleyi kapsıyor. Şu anda 4’e 1 olarak adlandırılan merkezde, 1. Etap çalışmalarının sürüyor. Bu etapla ilgili proje Bakanlık tarafından tamamlandı ve birkaç gün içinde nihayete erecek. Bölgede hâlâ ayakta kalan yapılar var ve bu yapıların yıkılması gerekiyor. Performansı dayanıksız çıkan, riskli yapıların yıkımına Cuma günü itibariyle başlayacağız. Niyazi Mısri 1. Etap’ta çalışmalar en kısa sürede başlayacak" diye konuştu.Mahalle sakinleri ve muhtarlar, çalışmaların hızlandırılacağını ifade eden Başkan Taşkın’a teşekkürlerini iletti.