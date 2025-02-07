Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Fetih Gemuhluoğlu Fen Lisesi’nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilere deneyimlerini aktardı. Hukuk eğitimi, avukatlık mesleği ve belediye başkanlığı sürecindeki tecrübelerini paylaşan Taşkın, gençlere kariyer planlamalarında rehberlik etti.Başkan Taşkın, etkinlikte yaptığı konuşmada başarıya giden yolda hedef belirlemenin önemine dikkat çekti. Öğrencilere erken kararlar almanın ve disiplinli çalışmanın başarıya giden yol olduğunu belirten Taşkın, "Hedefinizi şimdiden belirleyin. Erken karar vermek, sizi daha bilinçli ve kararlı hale getirir" dedi.Fetih Gemuhluoğlu Fen Lisesi’nin adını taşımanın önemine de vurgu yapan Başkan Taşkın, okulun değerini kavrayan öğrencilerin, geçmişi anlamak ve geleceğe yön vermek adına kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, öğrencilerin proje üretmeleri, okumaları ve araştırmalar yapmaları gerektiğine değindi. Taşkın, tarih okumanın gençlere büyük katkı sağlayacağını ifade etti.Başkan Taşkın, başarı için disiplin ve ciddiyetin şart olduğunun altını çizerek, gençlere düzenli bir çalışma programı oluşturmaları tavsiyesinde bulunarak, "Başarı yalnızca akademik bilgiyle değil, aynı zamanda ciddiyet ve gayretle mümkündür" diye konuştu.