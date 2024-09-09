Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yayınladığı mesajda, “2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ülkemiz ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını yürekten temenni ediyorum.” dedi.“Gözümüzün nuru, yarınlarımızın teminatı olan sevgili öğrencilerimizin, bu yeni eğitim yılında bilgiyle donanarak başarıya ulaşmalarını ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerini diliyorum.” diye konuşan Başkan Sekmen, “Kıymetli öğretmenlerimiz ise, bu süreçte en büyük destekçilerimiz, yol göstericilerimizdir. Onların emekleri, fedakârlıkları ve özverili çalışmaları sayesinde çocuklarımız en iyi şekilde yetişecektir. Öğretmenlerimize, bu kutsal görevlerinde kolaylıklar diliyor, her birine başarılarla dolu bir yıl temenni ediyorum.” Eğitim; aile, okul ve toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle, öğrencilerimizi en iyi şekilde desteklemek, onlara rehberlik etmek hepimizin görevidir. Yeni eğitim-öğretim yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum.” şeklinde konuştu.