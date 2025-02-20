Karakuş, bu tür geçişlerin halkın iradesine saygısızlık olduğunu belirterek, "Milletimizin bize verdiği emaneti kimsenin şahsi menfaatleri uğruna kullanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

"MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAYGI DUYULMALIDIR"

Başkan Karakuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biz, Yeniden Refah Partisi olarak, siyaseti ahlak ve adalet ilkeleri çerçevesinde yapmayı temel prensip edindik. Seçmenlerimiz, belediye başkanlarını bizim politikalarımıza ve ilkelerimize güvenerek seçmiştir. Ancak bazı belediye başkanlarının bu güveni boşa çıkararak farklı bir siyasi partiye geçmesi, etik ve ahlaki olarak kabul edilemez. Halkın iradesine saygı duymayan, verilen emaneti kendi siyasi geleceği için pazarlık konusu yapan bu anlayışı şiddetle kınıyoruz."

"SİYASET KOLTUK VE MENFAAT ÜZERİNE KURULAMAZ"

Siyasetin şahsi menfaatler uğruna yapılacak bir alan olmadığını vurgulayan Karakuş, şu ifadeleri kullandı:

"Seçildiği partiyi ve seçmenlerini yok sayarak saf değiştirenlerin, milletin iradesine ihanet ettiğini düşünüyoruz. Halkımız, sandıkta açık ve net bir tercih yapmıştır. Seçim meydanlarında bir partinin bayrağı altında oy isteyenlerin, kazandıktan sonra başka bir partiye geçmesi siyasi etikle bağdaşmaz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, bu tür gayri ahlaki siyaset anlayışına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."

"GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALI"

Başkan Karakuş, partiden istifa eden belediye başkanlarının, seçildikleri göreve devam etmelerinin halkın iradesini hiçe saymak anlamına geldiğini belirterek, bu tür durumların önüne geçilmesi için hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

"Eğer bir belediye başkanı, seçildiği partiden ayrılmak istiyorsa, milletin iradesine saygı gereği görevini de bırakmalıdır. Aksi takdirde, halkın oylarını çalarak başka bir yapının çıkarına hizmet etmiş olur. Bu durumun önüne geçmek için yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir. Biz, halkımızın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz ve bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz."

"YENİDEN REFAH PARTİSİ, MİLLETİMİZİN YANINDADIR"

Yeniden Refah Partisi olarak milletin emanetini en güçlü şekilde koruyacaklarını belirten Karakuş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu tür siyasi oyunlara ve etik dışı geçişlere karşı her zaman dik duracağız. Halkımız müsterih olsun; Yeniden Refah Partisi, siyaseti millet için yapanların adresidir. Biz, milletimizin yanındayız ve onların iradesini asla çiğnetmeyeceğiz."