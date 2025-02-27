Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kırsal mahallelerdeki öğrencilere yönelik eğitim destek programı "Okusun da Büyüsün" kapsamında Cumhuriyet Örnekköy Mahallesindeki ilkokulu ziyaret etti. Başkan Geçit, burada öğrencilere kitap ve kırtasiye setleri dağıtarak, eğitime verdiği önemi bir kez daha dile getirdi.Başkan Geçit, "Okullara ve çocuklarımıza yapılan yatırım, geleceğe yapılan, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine yapılan önemli bir yatırımdır" diyerek, ilçedeki eğitim projelerine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.Eğitim hayatını daha kaliteli hale getirmek amacıyla, "Yeşilyurt Genç Meclis" ve "Ücretsiz YKS ve LGS Kursları" gibi çeşitli hizmetleri başlatan Başkan Geçit, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret ederek eğitim şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi İlkokulu’nu ziyaret eden Geçit, okul müdürü ve öğretmenlerden bilgi aldıktan sonra, sınıfları gezerek öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemeleri hediye etti. Başkan Geçit, depremler sonrası eğitimde aksama olmaması için büyük çaba sarf ettiklerini ve gençler için projeler üretmeye devam ettiklerini ifade etti."Eğitim, bir toplumdaki tüm sorunları çözebilecek en önemli faktördür" diyen Başkan Geçit, eğitime yapılan yatırımların, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunduğunu vurguladı. Geçit, ilçedeki eğitim hizmetlerini daha da geliştireceklerini belirterek, "Eğitimdeki başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum" diye konuştu.