“ÇOCUKLARIMIZ TEHDİT ALTINDA”

BBP Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler ve ulusal düzeyde çocuk haklarının korunmasındaki yetersizlikleri sert bir dille eleştirdi. “BM, Filistinli ve Doğu Türkistanlı çocukların katledilmesine göz yumuyor. Türkiye’de ise aile içi şiddet, sapkın saldırılar ve başıboş sokak köpekleri, çocuklarımızı tehdit ediyor. Çocuklarımızı her türlü kötülükten koruyacak bir sistem kurmalıyız” dedi.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN İTİBARI ZEDELENİYOR”

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Ertan, öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekti. “Mülakat sistemi, düşük maaşlar ve ücretli öğretmenlik uygulamaları, mesleğin onurunu zedeliyor. Öğretmenlerimizi hak ettikleri konuma getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

ADALET SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ: “TOPLUMUN GÜVENİ SARSILIYOR”

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran “Yenidoğan Çetesi” gibi olaylar üzerinden adalet sistemini eleştiren Ertan, “Ağır suçlar işleyenler kısa sürede serbest kalıyor. Bu, toplumun adalete olan güvenini derinden sarsıyor. Adalet sisteminde köklü reformlara ihtiyaç var” dedi.

“TÜRKİYE, TERÖRE VE BÖLÜNMEYE İZİN VERMEYECEK”

Ortadoğu’daki gelişmelerle ilgili de konuşan Ertan, Kerkük’teki nüfus değişimi girişimlerini ve Suriye’de kurulmak istenen terör devleti planlarını eleştirdi. “Türkiye, bu oyunlara izin vermeyecek. Terörle mücadelenin yolu kararlı adımlardan geçiyor” diye ekledi.

“ABD DÜNYAYI FELAKETE SÜRÜKLÜYOR”

ABD’nin Ukrayna’ya silah desteği ve Rusya’nın nükleer doktrin güncellemesi hakkında da açıklamalarda bulunan Ertan, “ABD, dünyayı savaşın eşiğine getiriyor. Türkiye, bölgede barışı korumak için güçlü ve stratejik adımlar atmalıdır” dedi.

GIDA GÜVENLİĞİ VE BAĞIMLILIK UYARISI

Gıda denetimlerinin artırılması ve cezaların caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Ertan, gençler arasında artan uyuşturucu bağımlılığına da dikkat çekti. “Bağımlılık, gençlerimizin geleceğini çalıyor. Daha etkili önlemler alınmalı” diyerek çağrıda bulundu.

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Ertan, açıklamalarını “Adalet, güvenlik ve çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin refahı için her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek noktaladı.