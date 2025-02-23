Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Başkan Demir, mesajında; "Serhat İlimiz Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104.yıldönümünü kutlamanın idraki içindeyiz. Tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Bizlere düşen görev ise tarihiyle, muhteşem doğasıyla, çok önemli doğal ve kültürel zenginliklere sahip Serhat Şehri Ardahan’ımızın gelişmesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaktır. Hepimizin ortak değeri, Ardahan olmalıdır.Kazım Karabekir Paşa tarihe mal olan ’Boğazlar Boğazımız, Kars-Ardahan Bel Kemiğimizdir.’ sözünü söyleyerek Ardahan’ın yurdumuz için ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulamıştır. Bu vesile ile ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Siz değerli halkımızın tekrar kurtuluş gününüzü kutluyor, tüm hemşerilerimizi kurtuluş programına davet ediyorum’’ dedi.