Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, beraberindeki birim amirleri ve belediye meclis üyesi Ercan Yıldırım ile sabahın erken saatlerinde hayvan pazarını ziyaret etti.Sabah saatlerinde hayvan pazarına gelen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, saman ve hayvan alım satımı yapan çiftçilerin sorunlarını dinledi. Bir süre hayvan pazarını dolaşan ve çiftçilerle sohbet eden Başkan Demir, onlardan hayvan alım satımı ve saman fiyatlarından kaynaklanan sorunlar konusunda bilgi aldı.Belediye olarak her konuda vatandaşın yanında olduklarını kaydeden Demir, ’’Biz sizin için buradayız. Elbette iyi gününüzde, kötü gününüzde yanınızda olacağız. Bütün sorunları elbirliğiyle çözeceğiz’’ dedi.