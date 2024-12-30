HAK-İŞ Elazığ İl Başkanı Gökhan Arpa, vatandaşların ve HAK-İŞ ailesinin yeni yılını kutladı. Başkan Arpa ayrıca “Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisine alan, bereket ve huzur dolu günlerin başlangıcı olan üç ayları idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

HAK-İŞ Elazığ İl Başkanı Gökhan Arpa, 2025 yılına ilişkin yayınladığı yeni yıl mesajında, “Yeni yılın ülkemize, milletimize, insanlığa ve büyük HAK-İŞ ailesine sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Arpa; “Bizlere her zaman öncülük eden HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın öncülüğün de gece gündüz demeden üyelerimizin menfaati olan çalışmalara imza atıyoruz.2024 yılında başkanlığını aldığımız Hizmet İş Elazığ Şube Başkanlığını en iyi şekilde yapmak için tüm gayretimizi göstereceğiz. Uzun yıllardır, emperyalist güçler tarafından Coğrafyamızda Müslüman kardeşlerimizin kanı dökülüyor. Buna durdurmak için Müslüman Alemi tek yürek olup bunu durdurmak zorunda. İnşallah 2025 yılında Müslüman Coğrafyasında kan durmasını istiyoruz”.

“DUA KAPILARININ AÇIK OLDUĞU BU GÜNLERİ İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ”

Üç ayların tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Hizmet İş Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa, “Sonu bayrama çıkan kutlu bir mevsim içine girmiş bulunmaktayız. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisine alan, bereket ve huzur dolu günlerin başlangıcı olan üç ayları idrak etmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle üç ayları dua, iyilik ve huzur ile geçirmeliyiz. Dua kapılarının açık olduğu bu günleri iyi değerlendirmeli ve imanımızı güçlendirmeliyiz. Müminler olarak her yıl gelişini heyecanla beklediğimiz nadide zamanlar olan mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, Recep ve Şaban ayını mübarek kılsın ve bizi Ramazana kavuştursun inşallah. " dedi.