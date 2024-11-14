Van’ın Başkale ilçesinde diyabetle mücadeleye destek vermek, farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak amacıyla “Diyabet Farkındalık Yürüyüşü” düzenlendi.Başkale İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Uzman Ebe Dilek Ayazguk ve Hemşire Filiz Şener tarafından organize edilen yürüyüşe, kamu personeli, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı. "Diyabet ve Esenlik Yürüyüşü" yazılı pankart açan grup, Başkale ilçe merkezinden başlayıp yaklaşık 3 kilometre kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında mola verilip yürüyenlere şeker ölçümü yapıldı.Başkale İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Mercan, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin, en ciddi toplum sağlığı sorunlarından biri olduğunu söyledi. Diyabetin dünyada görülen ve ölüme sebep olan 4 ölümcül hastalıktan biri olduğunu belirten Mercan, “Bugün Dünya Diyabet Günü olması münasebetiyle yürüyüş düzenledik. Diyabet normalde 30 yaş üstü beklerken son zamanlarda 15 yaş çocuk grubuna kadar düşmüş durumda. Tip2 diyabetin yüzde 80’i önlenebildiği için bizim için çok önemli, bu kapsamda biz bugün diyabet ve esenlik teması altında Başkale’de halkla yürüyüş düzenledik. Halkımızdan istediğimiz, haftada en az 150 dakika, tempolu yürüyüş yapmasıdır. Haftada 2 ila 3 günde direnç egzersizleri yapmasını istiyoruz” dedi.Toplum sağlığı ve hastalıkları önlemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Uzman Ebe Dilek Ayazguk ise "Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Yürüyüş yapmak, egzersiz yapmak, kaslarda hızlıca emilmesini yakılmasını sağlıyor ve kişilerin şekerini daha düzene sokuyor. Bugün diyabete bir adım attık" dedi.