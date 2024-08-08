Yapılan başarılı kalp hastalıkları operasyonları ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi adından başarı ile söz ettiriyor.Erzincan’da yaklaşık 10 yıldır çalışan Prof. Dr. Eftal Murat Bakırcı, Erzincan’da gerçekleştirilen kalp hastalıkları operasyonlarına dair açıklamalarda bulundu.Eftal Murat Bakırcı, Türkiye’de ve dünyada yapılan kardiyoloji alanındaki işlemlerin Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.Erzincan’da ki hastaların Erzincan dışına işlemlerini yaptırması için gitmesine gerek kalmadığını aktaran Bakırcı, “Bizim ekibimiz güçlü bir ekip. Buradaki hastalarımızın Erzincan dışında herhangi bir ile başka bir yere kendi işlemlerini yaptırması için gitmelerine gerek yok. Kliniğimizde koroner arter hastalığı, kalp damar tıkanıklığı, bacak damar tıkanıklığı, periferik arter hastalığı, konjenital kalp hastalıkları, kalpte delikler, yapısal kalp hastalığı, kalp kapak hastalıkları, ritim bozuklukları ile ilgili girişimsel tedaviler başarıyla uygulanabilmektedir.” dedi.