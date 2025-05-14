Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Balotu Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda sergilendi.Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve Köy Muhtarı Celal Yeşilkaya tarafından açılışı yapılan fuarda, öğrenciler projelerini anlattı. Açılışta öğrencilerin projelerini dinleyen Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "TÜBİTAK 4006 projesi; öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan bir eğitim ve öğrenme metodu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim fuarları, çevreye bilimsel bir gözle bakmamızı sağlar. Bilim fuarları, bunların yanı sıra bilimin hayattaki öneminin kavramasına ve öğrencilerin derslerine daha yüksek motivasyonla devam etmesine yardımcı olur. Öğrencilere belirlediğiniz konularda kendi keşiflerini yapma olanağı sunar. Bu doğrultuda öğrencilerimize rehberlik aşamasında yardımcı olan öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkürlerimizi iletiyor, emeklerinden dolayı tebrik ediyoruz" dedi.Balotu Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Erdem Alma ise TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na katılan herkese teşekkür ederek ikramlarda bulundu.