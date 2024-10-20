Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bitlis’te ‘İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.Çeşitli temaslar kapsamında Bitlis’te bulunan Bakan Tekin, valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, Vali Ahmet Karakaya ile makamında görüşerek kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Tekin, ardından valilikte düzenlenen ‘İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na başkanlık etti.Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, kentteki eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi.Vali Karakaya, Bakan Tekin’e kilim ve Ahlat bastonu hediye etti.