Van’ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören 7 günlük bebek, sarılık teşhisiyle ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yenidoğan bebeğe sarılık teşhisi konuldu. Bir süre burada tedavi gören bebek, daha sonra ileri tetkik ve tedavisi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkine karar verildi. Kara ambulansı sıkıntı yaşanacağı için Sağlık İl Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Bahçesaray’a giden helikopter ambulans hasta bebeği alarak Van’a nakli sağlandı.