Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Uzm. Dr. Rıdvan Selen, polen mevsiminin uzamasıyla birlikte alerjik rinit vakalarının arttığını belirterek, tedaviye dirençli hastalara alerji aşısı olarak bilinen immünoterapinin uygulandığını açıkladı.Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Rıdvan Selen, polen mevsimini uzun ve şiddetli yaşayan, tedavilerle şikayetleri geçmeyen ya da yan etki gelişen alerji hastalarına immünoterapi uyguladıklarını söyledi.Alerjik rinitin burunda kaşıntı, doluluk, hapşırma ve beyaz bir akıntı ile kendini gösteren bir hastalık olduğunu belirten Selen, "Alerjik rinit, burun mukozasının hastalığıdır. Burun akıntısı, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı ve hapşırık gibi şikayetlerle kendini gösterir. İç ve dış ortam alerjenleriyle tetiklenmektedir. Mevsimsel alerjik rinit, halk arasında saman nezlesi olarak da bilinen, burun mukozasını etkileyen bir hastalıktır. Ağaç polenleri, çayır ve yabani otlar gibi alerjenler burun mukozasına temas ettiğinde burun kaşıntısı, burun akıntısı, hapşırık ve burunda tıkanıklığa neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.Polen yoğunluğunun, bölgenin bitki örtüsü, yağış miktarı ve sıcaklık gibi hava şartlarına bağlı olarak değişebildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Selen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Bazı hastalarda gözlerde kızarıklık, gözlerde sulanma da bu duruma eşlik edebilmektedir. Polenin yoğun olduğu dönemlerde açık aktivitelerden kaçınılmalıdır. Açık aktiviteler yapılmak isteniyorsa siperlikli bir şapka ve gözlük kullanılmalıdır. Polen mevsiminde ev ve araba camları özellikle kapatılmalıdır. Polen filtrelerinin zamanında değişimi yapılmalıdır. Polen mevsiminde kuru ve rüzgârlı havalarda dışarıya çıkılmamalıdır. Çıkılması gerekiyorsa eve geldiklerinde giysilerini değiştirip duş almaları gerekmektedir. Polenin özellikle yoğun olduğu sabah 5 ile 10 gibi saatlerde dışarı çıkılmamaya özen gösterilmelidir."Gerekli durumlarda alerji immünoloji polikliniğinde "alerji aşısı" olarak bilinen immünoterapi tedavisini uyguladıklarını ifade eden Uzm. Dr. Rıdvan Selen, "Alerjik rinitte tedavide öncelikle çevresel ve tetikleyici faktörlerden uzaklaşmak, ikinci planda farmakolojik tedaviler ve en önemlisi de alerjene özgü immünoterapidir. Alerjik rinit dış ortam aktivitelerini, sosyal yaşamı ve okul başarılarını etkilemektedir. Özellikle çocuklarda uyku ve emosyonel durumu etkileyerek okul başarılarında düşmeye neden olabilmektedir. Alerjik rinit tanısında özellikle deri testleri önemli bir yer tutmaktadır. Kliniğimizde polen alerjisine yönelik deri testleri uygulanmaktadır" şeklinde konuştu."Şu an tam zamanı, polen mevsimindeyiz"Uzm. Dr. Selen, küresel ısınmanın etkisiyle polen mevsimlerinin değiştiğini ve uzadığını vurgulayarak, "Artık küresel ısınmayla birlikte polen mevsimleri değişmekte. Havalar erken dönemde, şubat ayında ısınmaya başlamakla birlikte polen mevsimlerinin daha fazla uzandığını görmekteyiz. Hava kirliliği ve küresel ısınma bunun en sık nedenidir. Bu yüzden hastalarda artık şikayetlerin daha fazla yoğun olduğunu ve daha uzun süre sürdüğünü görmekteyiz. Alerjik rinit - şu an tam zamanı, polen mevsimindeyiz. Kliniğimizde alerjik rinit ile ilgili tanı ve tedaviler yapılmaktadır. Özellikle burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırık, gözlerde sulanma, gözlerde kızarıklık şikâyeti olan hastaların bölümümüze başvurması ve tedavilerini alması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.Alerjik rinit hastalarının astım gelişme riski taşıdığına dikkat çeken Selen, "Alerjik rinit tanısı kliniğimizde konulmakta. Alerjik rinit tanısı alan hastalar, ileri dönemde astım gelişme riski olduğundan, bu hastaların kliniğimizde düzenli takiplerine devam etmesi ve astım yönünden yakın izlenmeye alınması gerekmektedir. Bu hastalarda astım gelişimini önlemek için alerjene özgü immünoterapi kliniğimizde uygulanmaktadır" diye konuştu.