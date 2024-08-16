Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Ömer Çomaklı rektörlük görevini Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’na devretti.Rektörlük Makamı’nda düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “8 yıldır büyük bir memnuniyetle sürdürdüğüm rektör görevimi devrediyorum. Atatürk Üniversitesi’nde önemli işler yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni rektörümüzün de üniversitemizi daha iyi yerlere getireceğinden eminim” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’da devir-teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Üniversitemizin araştırma üniversitesi statüsüne getirilmiş olması önemlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizde Erzurum ve Türkiye’nin sorunlarının çözümüne katkıda bulunma noktasında çaba harcayacağız.” şeklinde konuştu.Konuşmalardan sonra Prof. Dr. Ömer Çomaklı, rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’na cübbe giydirdi ve çiçek verdi.