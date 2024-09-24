Atatürk Üniversitesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ders kayıtlarına başladı.23 Eylül’de başlayan ders kayıt süreci, 27 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Üniversite öğrencileri, kayıt işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin akademik başarılarını artıracak yenilikçi adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz, her geçen yıl akademik altyapısını daha da güçlendirerek öğrencilerimize çağdaş ve nitelikli bir eğitim sunmayı sürdürüyor. Yeni dönemde de eğitim kalitemizi daha ileriye taşımak adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimizin ders kayıtlarını zamanında tamamlayarak yeni döneme eksiksiz başlamalarını tavsiye ediyorum. Atatürk Üniversitesi ailesi olarak, tüm öğrencilerimize başarılı bir öğretim dönemi diliyoruz" şeklinde konuştu.Ders kayıtlarıyla ilgili detaylı bilgi, üniversitenin resmi internet sitesinde ve öğrenci bilgi sisteminde yer alıyor. Öğrenciler, ders kayıtları sürecinde karşılaştıkları sorunlar için danışmanlarından ve öğrenci işlerinden destek alabilecek.