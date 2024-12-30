Atatürk Üniversitesi, kalite süreçlerini ve akreditasyon hedeflerini masaya yatırdığı 3. Program Akran Değerlendirme Çalıştayı ile eğitimde mükemmeliyete yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, üniversitenin akreditasyon süreçleri değerlendirildi ve gelecek dönemde atılacak adımlar belirlendi.Çalıştaya Rektör Hacımüftüoğlu’nun yanı sıra; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ile Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Yılmaz, kalite komisyon üyeleri, akran değerlendirmesi yapılacak birimlerin dekanları ile akademik ve idari personel katılım gösterdi.Program Akran Değerlendirme Süreçlerinin ÖnemiProgram akran değerlendirme süreçlerinin, dış değerlendirme pratiği kazandırmak, iyi uygulama örneklerini yaymak ve programların gelişime açık yönlerini tespit etmek gibi kritik hedeflere hizmet ettiğine dikkat çeken Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Yılmaz, 115 lisans programının özdeğerlendirme raporlarının YÖKAK ölçütlerine uygun olarak hazırlandığını belirterek, 2024 yılı itibarıyla bu programlardan 10 tanesinin akran değerlendirmesine tabi tutulacağını söyledi.Yılmaz, kalitenin mükemmellik değil, insan ihtiyaçlarını uygun şekilde karşılamak olduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:“Kalite süreçleri, akademik ve idari personelin motivasyonunu artıracak şekilde düzenlenmeli. Uluslararası öğrencilerin üniversite seçiminde akreditasyon kriterlerini göz önünde bulundurduğu düşünüldüğünde, bu süreçler Türk yükseköğretim kurumları için büyük bir avantaj sağlamaktadır.”TYÇ Logosu ve Atatürk Üniversitesinin YeriAtatürk Üniversitesinin Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) kapsamında kazandığı haklar da toplantıda ele alındı. TYÇ logosunun bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanınabilir hale getirdiğini belirten Prof. Dr. Yılmaz, Aralık 2024 itibarıyla 40 programın TYÇ logosu kullanma hakkı kazandığını, 15 programın ise Mesleki Yeterlilik Kurumu Komisyon gündeminde olduğunu ifade etti.Rektör Hacımüftüoğlu’ndan DeğerlendirmeAtatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, çalıştayda yaptığı konuşmada, üniversitenin akreditasyon alanında elde ettiği liderlik başarısına vurgu yaptı. Hacımüftüoğlu, devlet ve vakıf üniversiteleri arasında 1. sırada yer almanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Üniversitemizin tüm mensupları bu süreçte aktif rol alarak kalite standartlarının sürdürülebilirliğine katkı sunmaktadır. Kalite süreçlerinde lider olmamız hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınırlığımızı artırmaktadır. Bu başarı, Atatürk Üniversitesinin eğitimdeki kararlılığını ve azmini göstermektedir” dedi.Çalıştay, akreditasyon süreçlerinin önemine dair farkındalık oluşturulması ve gelecek hedeflerinin belirlenmesi açısından önemli bir platform sundu. Atatürk Üniversitesi, bu süreçlerle eğitimde öncülüğünü sürdürmeye devam edeceğini bir kez daha ortaya koydu.