Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliklerini bu yıl "Yerli Üret, Yerli Tüket" sloganıyla daha anlamlı bir boyuta taşıdı.Yerli üretimin ve Türk mallarının tercih edilmesinin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, geleneksel kutlamaların ötesine geçerek öğrencilerde Milli Teknoloji Hamlesi bilincini oluşturmayı hedefledi.Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Özel Vakıf Okulları öncülüğünde ve Erzurum Valiliğinin destekleriyle düzenlenen etkinliğe Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci ile veliler katıldı. Türk savunma sanayisinin yerli üretim araçlarının ve ekipmanlarının sergilendiği etkinlik, yerli malı haftası kutlamalarına farklı bir perspektif kazandırdı.Devrim ve Togg İlgi Odağı OlduEtkinlik alanında sergilenen yerli üretim zırhlı araçlar, polis ve jandarma ekipmanları ile Togg, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Ayrıca öğrencilerin geliştirdiği teknolojik projelerin tanıtıldığı stantlar büyük ilgi gördü. Görsel Sanatlar Öğretmeni Mahmut Ergül’ün iki günlük bir çalışma sonucu ortaya çıkardığı "Devrim ve Togg" temalı resim, katılımcıların hayranlıkla incelediği eserlerden biri oldu.Etkinlikte dikkat çeken bir diğer detay ise 9 yaşındaki ikiz kardeşler Esmanur ve Mehmet’in Erzurum bar kıyafetleri ile Nene Hatun konseptini başarıyla canlandırmaları oldu. Minik öğrencilerin bu sunumu, kültürel değerlerin teknolojiyle harmanlanarak nasıl korunabileceğini somut bir şekilde ortaya koydu.Yerli Ürünlerin Taşıdığı Önem AnlatıldıEtkinlik boyunca öğrenciler, sergilenen araçları ve teçhizatları yakından inceleme fırsatı bulurken, zaman zaman araçların içine binerek deneyim kazandılar. Bu tecrübe, öğrencilerin yerli üretim teknolojilere olan ilgisini artırmayı başardı. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Müdürü Erdal Karagülle, klasik yerli malı haftası etkinliklerinden farklı bir konsept oluşturduklarını ifade belirterek: "Öğrencilerimize Milli Teknoloji Hamlesinin önemini anlatmak ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Erzurum Valiliğimizin desteğiyle çocuklarımızın hafızalarında unutulmaz bir gün bıraktığımızı düşünüyorum" dedi.Unutulmaz Bir Eğitim DeneyimiProgram sonunda öğrenciler, yerli üretimin ve milli teknolojilerin ülkemizin geleceği için taşıdığı önemi bir kez daha anlamış olmanın mutluluğunu yaşadı. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra kültürel değerlerin de vurgulandığı bu etkinlik, öğrencilere hem bilinç kazandırdı hem de ülkemize olan bağlılıklarını güçlendirdi. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda milli değerlerin ve teknolojinin geleceğe taşınması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.