Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde artık Anadolu Üniversitesi’nin ardından Atatürk Üniversitesi açıköğretim sınavları da yapılacak.Geçtiğimiz haftalarda Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda Açıköğretim Fakültesi sınavlarının Yüksekova’da yapılması talep edilmişti. Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ve Yüksekova Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Fırat Tüner, açıköğretim sınavlarına girecek olan öğrencilerle bir araya gelmişti. Yapılan toplantının ardından öğrencilerin talepleri ilgili üniversitelere iletildi. Geçtiğimiz hafta Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarının Yüksekova’da yapılacağı duyrulmuştu. Bugün de Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarının da Yüksekova’da yapılması kararlaştırıldı.“Girişimlerimiz sonuç verdi”Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Esendere Belediyesi, Büyükçiftlik Belediyesi ve Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak hem Anadolu Üniversitesi hem de Atatürk Açıköğretim Fakültesi sınavlarının yalnızca Hakkari il merkezinde yapılması nedeniyle öğrencilerin yaşadığı zorlukları, talepleri ilgili üniversitelere ilettik. Yaptığımız girişimler sonucunda açıköğretim sistemi kapsamında öğretim veren İktisat ve İşletme Fakülteleri Türkiye Programları için Hakkari sınav merkezine ek olarak Yüksekova’da yeni bir sınav merkezi açılmasına oy birliğiyle karar verildi. Desteklerinden dolayı Hakkari Valimiz Ali Çelik’e sonsuz teşekkür ederiz” dedi.“Daima eğitimin yanındayız”Daima eğitimin yanında olduklarını belirten Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek, “Açıköğretim sınavlarının Yüksekova’da yapılması müjdesini aldığımızda çok mutlu olduk. Bu güzel oluşum içerisinde bulunan oda başkanlarımıza ve belediye başkanlarımıza, Hakkari Valimiz Ali Çelik Bey’e, il ve ilçe teşkilatlarımıza bu konuda desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yüksekova’mıza hayırı olsun” ifadelerini kullandı.“Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz”"Yüksekova’da açıköğretim sınavları artık gerçekleşecek" diyen Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, “Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak ilçemizde açıköğretim öğrencilerimizin yaşadığı sınav yeri sorununu çözmek adına başlattığımız girişimlerin sonuç verdiğini duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Atatürk Üniversitesi açıköğretim sınavlarının bundan böyle Yüksekova’da yapılacağını resmen açıklamıştır. Bu karar hem öğrencilerimizi hem de aileleri için büyük bir kolaylık sağlayacak; maddi ve manevi yükleri azaltacaktır. Yüksekova gibi büyük bir ilçede eğitim olanaklarının artırılması gençlerimizin geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır. Bu süreçte bize destek veren başta Sayın Valimiz Ali Çelik’e, tüm kurumlara ve duyarlılık gösteren Atatürk Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz. Yüksekova’nun eğitimde hak ettiği yere ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.