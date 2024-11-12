Atatürk Üniversitesi’nde yeni dönemdeki değişimler hız kesmeden sürerken, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) Müdürlüğü’ne Prof. Dr. Osman Samancı getirildi.Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Osman Samancı, ATASEM’in kuruluş amacının üniversite öğrencilerine, gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre; ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, hizmet içi eğitim programları, sertifika programları, mesleki eğitim ve gelişim kursları planlayıp düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak olduğunu belirtti. Prof. Dr. Osman Samancı, ATASEM’in kuruluş amacı doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ve bu kapsamda topluma faydalı eğitim programları tasarlayıp sunacaklarını ifade etti.Prof. Dr. Osman Samancı kimdir?Prof. Dr. Osman Samancı, 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programından mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında yüksek lisansını, İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. Atatürk Üniversitesi’nde 2004 yılında yardımcı doçent, 2011 yılında doçent, 2016 yılında ise profesörlük unvanını aldı. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanlığı ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı yapan Osman Samancı’nın “Okul ve Hayat Başarısında Ailenin Rolü, Mutlu Aile Başarılı Çocuk (Ed.) ve Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim” adlı üç adet kitabı yayınlandı. Ayrıca çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde basılmış birçok makalesi bulunuyor. Prof. Dr. Osman Samancı, “Aile Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Duygusal Zeka, İnsan İlişkileri, İletişim, Sınav Motivasyonu ve Yetişkin Eğitimi” gibi konularda bir çok ilde öğretmen, öğrenci, yönetici ve anne babalara yönelik seminerler verdi.Kısaca ATASEM nedir?Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) Atatürk Üniversitesi’ne bağlı sürekli ve yaygın eğitim faaliyetleri veren bir kamu kurumu. 2010 yılında Erzurum’da üniversite yerleşkesi içinde kurulan merkez, eğitim sektöründe 14 yıldır kesintisiz bir şekilde faaliyet gösteriyor. ATASEM gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerini, Atatürk Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta olan üç bine yakın öğretim elemanıyla sürdürüyor. Bunun yanı sıra faaliyetlerinde diğer kamu kurumlarındaki eğitmen ve uzmanlardan faydalanabiliyor. Merkezde birçok alanda ve düzeyde eğitim faaliyetleri yürütmekte olup bu kapsamda İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Kamu İhale Eğitimleri, Turizm Sektörüne Yönelik Eğitimler (TUYUP), ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlık eğitimleri gibi geniş bir yelpazede hizmet veriyor. ATASEM’in amacı ise şu şekilde ifade ediliyor; “Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının dışında eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve yaşam boyu eğitim ve öğretimi desteklemek amacıyla sürekli eğitim programları düzenlemektir. “