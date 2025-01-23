Atatürk Üniversitesinin kurumsal markalarından biri olan Ata Store, yenilenen konsepti ve geniş ürün yelpazesiyle kullanıcılarına hem fiziksel hem de online platformda hizmet sunmaya başladı. Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Ata Store, modern tasarımları ve üniversite değerlerini yansıtan şık ürünleriyle dikkat çekiyor.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ata Store’un üniversitenin kültürel ve kurumsal kimliğini yansıttığını vurgulayarak şunları söyledi: “Atatürk Üniversitesi olarak sadece eğitim ve araştırmada değil, kurumsal markalarımızla da öncü olmayı hedefliyoruz. Ata Store, üniversitemizin sembollerini taşıyan, kaliteli ve estetik ürünlerle hem öğrencilerimizin hem de mezunlarımızın gururla sahip olabileceği bir marka haline geldi. Ayrıca, online satış platformu sayesinde bu ürünlere ulaşmak artık çok daha kolay. Yenilikçi anlayışımız doğrultusunda her zaman daha iyisini sunmaya devam edeceğiz.”Üniversitenin Kurumsal Değerlerini Yansıtan Ürünlere Ulaşmak Artık Çok KolayAtatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle ise yenilenen Ata Store ile ilgili değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi: “Ata Store’un dönüşüm sürecinde hem ürün çeşitliliğimizi artırmaya hem de kullanıcı dostu bir alışveriş deneyimi sunmaya odaklandık. Fiziksel mağazamızda sunduğumuz kaliteyi online platformumuza da taşıyarak geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Atatürk Üniversitesi logolu hediyelik eşyalardan tekstil ürünlerine, ofis malzemelerinden aksesuarlara kadar çok sayıda ürün hem kampüsümüzdeki mağazamızda hem de online satış sitemizde kullanıcılarımızı bekliyor.”Ata Store’un yenilenen yüzü, özellikle Atatürk Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve mensupları tarafından büyük ilgi görüyor. Modern tasarımların öne çıktığı mağazada, üniversite kimliğini gururla taşıyacak pek çok ürün bulmak mümkün. Üniversitenin kurumsal değerlerini yansıtan bu ürünlere ulaşmak isteyenler, Ata Store’un online satış platformunu ziyaret edebilecek, kolay ve hızlı bir şekilde sipariş verebilecek.Online satış mağazasına ulaşmak için: https://ataunistore.com/