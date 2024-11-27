Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için 2024 yılı vize sınavı hazırlıkları tamamlandı.Öğrencilerin heyecanla beklediği sınavlar, 30 Kasım ve 1 Aralık 2024 tarihlerinde farklı oturumlarla gerçekleştirilecek. İlk oturum 30 Kasım sabah 09:30’da, ikinci oturum ise aynı gün saat 14:00’te yapılacak. Son oturum ise 1 Aralık sabah saat 09:30’da başlayacak.ATA AÖF vize sınavlarına yönelik açıklamada bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, öğrencilere önemli mesajlar verdi. Hacımüftüoğlu, açıköğretim sisteminin öğrenciler için sunduğu esnekliklerin yanı sıra akademik disiplini koruma konusunda da büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Öğrencilerin sınav süreçlerine hazırlıklı olmalarının önemine değinen Hacımüftüoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Geleceğin meslek sahipleri olan siz değerli öğrencilerimizin, sınav dönemlerine yoğun ve disiplinli bir şekilde hazırlanmasını önemsiyoruz. ATA AÖF bünyesinde sunulan eğitimle, hayat boyu öğrenme ve kişisel gelişim anlayışını destekliyoruz. Sınav tarihleri ve sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte sizlerin de bu süreci planlı bir şekilde yürütmeniz, akademik başarıya ulaşmanız adına büyük önem taşıyor. Başarı, hazırlık ve çalışkanlıkla gelir; bu dönemde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.”Sınav Giriş Belgeleri Erişime AçıldıATA AÖF öğrencileri, sınav giriş belgelerini üniversitenin resmî web sitesi olan ataaof.edu.tr veya Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden temin edebilecekler. Bu belgelerde öğrencilerin sınav yeri, salon ve sıra numaraları gibi detaylı bilgiler yer alacak. Ayrıca, sınav kurallarına dair önemli bilgilere de yer verilmiş durumda. Öğrencilerin sınav giriş belgelerini edindikten sonra sınav yerlerini önceden görmeleri ve sınav gününde herhangi bir aksilik yaşamamak için gerekli hazırlıkları yapmaları tavsiye ediliyor.ATA AÖF, öğrencilere sınav öncesi belgeler ve sınav kuralları konusunda uyarılarda bulunarak, sürece hazırlıklı olmalarının akademik başarı açısından önemini vurguluyor. Atatürk Üniversitesi, her sınav döneminde olduğu gibi bu süreçte de öğrencilerinin yanında yer alarak başarılarına katkı sunmayı sürdürüyor.