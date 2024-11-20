İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reşit Sevimli, eklem ağrılarında en büyük problemin aşırı kilo olduğunu söyledi.Prof. Dr. Reşit Sevimli, eklem ağrılarının en önemli nedenlerinden birinin aşırı kilo olduğunu belirti. Kilo arttıkça eklemlere binen yükün de arttığını kaydeden Prof. Dr. Sevimli, bu durumun eklem sıvısının azalmasına, kıkırdak hasarlarına ve eklemdeki sürtünmelere yol açabildiğini söyledi.Sevimli, kıkırdaklardaki bozulmaların zamanla kemik yüzeylerini açığa çıkarak birtakım ağrılara neden olabileceğini de belirterek, bu durumun eklemleri hareket ettirmeyi zorlaştırarak günlük yaşamı da olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.Aşırı kilonun eklem sağlığına zarar verdiğini vurgulayan Sevimli, sağlıklı kıkırdak yapısının çocuklukta sağlanması gerektiğini, kalsiyum dengesi, güneşlenme ve doğru beslenmenin önemine dikkat çekti. 40’lı yaşlardan sonra eklem sıvılarının azalması ve eklem ağrılarının artmasının kaçınılmaz olabileceğini ifade eden Sevimli, yaşam tarzının önemine vurgu yaptı.Prof. Dr. Sevimli, diz, kalça ve omuz eklemlerinin sağlığını korumak için doğru oturma pozisyonları, düzenli egzersiz ve kilo kontrolü gerektiğini belirterek, eklem sağlığını desteklemek için egzersiz, fizik tedavi, ağrı kesiciler ve cerrahi müdahaleler gibi tedavi yöntemlerinin kullanılabileceğini aktardı.Sevimli, aşırı hasar durumlarında protez cerrahisi ve kök hücre tedavileri gibi daha ileri müdahalelerin de olabileceğini kaydederek, protez cerrahisinin son çare olduğunu söyledi.