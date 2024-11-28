Arpaçay’da hayata geçirilen KAFKAS Projesi öğrencilerin eğitimine katkı sağlıyor.KAFKAS Projesi çerçevesinde Kars’ın Arpaçay ilçesinde Fen Bilimleri Laboratuvarı ve Zeka Oyunları Sınıfları oluşturuldu.Kaymakam Muhammed Burak Akköz, KAFKAS Projesi kapsamında Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı Yatılı Bölge Ortaokulu’nda Fen Bilimleri Laboratuarı ve Zeka Oyunları sınıflarının açılışını gerçekleştirdi.Açılışa Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Abak, kurum amirleri, öğretmenler ile öğrencilerin katıldı.Açılışta konuşan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, “Projeyle öğrencilerimizin algı hafıza ve bilişsel becerilerini güçlenmesi, öğrencilerimizin ders çıkışında kalan zamanlarını verimli ve faydalı geçirmeleri için ortam sağlandı. Çocukların hayal güçlerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek öğrencileri akıl ve zeka oyunları ile tanıştırarak hem öğrencileri akademik ve sosyal yönden geliştirmek hem de ilçemizde öğrencilerimizin başarılarını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.Açılışı yapılan laboratuvarda, modern ekipmanlar ve deney materyalleri bulunurken, Zeka Oyunları Sınıfları, dikkat geliştiren ve stratejik düşünmeyi teşvik eden oyunlarla donatıldı. İlçedeki eğitim kurumlarının altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen projeler, veliler tarafından da büyük beğeni topladı.Arpaçay’da Fen Bilimleri Laboratuvarı ve Zeka Oyunları Sınıfları’nın oluşturulmasıyla eğitimde kalite standartlarını daha da yükseltme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.