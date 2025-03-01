2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul sporları kapsamında, 14-16 Şubat 2025 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen Yıldız Kızlar Futsal Grup Müsabakaları’nda şampiyon olarak önemli bir başarıya imza atan Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma’yı makamında ziyaret etti.Başkan Elma, şampiyon kızları tebrik ederek başarıların devamı istedi. Elma, 25-28 Mart 2025 tarihlerinde Bingöl’de gerçekleştirilecek olan Türkiye yarı finallerinde Kars’ı temsil edecek olan Futsal Takımı öğrencilerine başarılar diledi.Ziyaret sırasında öğrenciler, Başkan Elma ile bir süre sohbet etti. Şampiyon kızlar ise hedeflerinin Türkiye finallerinde de aynı başarıyı elde etmek olduğunu belirttiler. Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.