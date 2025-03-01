Ankara temasları kapsamında Elazığ milletvekilleri ile AK Parti yöneticilerini ziyaret eden Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Serkan Gürtürk basın konutları ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu.FHGC Başkanı Serkan Gürtürk, basın konutları projesinin hayata geçirilmesi için Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu. AK Parti, MHP ve CHP Elazığ milletvekilleri ile bir araya gelen Başkan Gürtürk, AK Parti yöneticilerini de ziyaret ederek projelerine destek istedi. Siyasilerin sorunların çözümüne yönelik olumlu yaklaşımlarının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Gürtürk, şu ifadeleri kullandı:"Bilindiği üzere 16 Aralık 2024 tarihinde Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal’ın bulunduğu heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşmelerinde Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti olarak talebimizi Bakanımıza iletmişlerdi. Bakan Kurum, bu talebimize olumlu yaklaşarak 2023 depremi sonrası hak sahiplerinin konut ihtiyaçlarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve 2025 yılı içinde hak sahiplerinden artan konutlardan ya da yeni müstakil bir ihale yapılması suretiyle basın mensuplarının talebinin karşılanacağını ifade etmişlerdi. Geçtiğimiz hafta edindiğimiz resmi bilgilere göre TOKİ konutlarında hak sahiplerine verildikten sonra beklenenin üzerinde konut oluştuğunu, artan bu fazla konutların sosyal konutlara devredileceği bilgisini aldık ve hemen ilimiz siyasileriyle bu bilgiyi paylaşıp Bakan Kurum’a iletmelerini sağlamak için Ankara’nın yolunu tuttuk. Bu minvalde ilimiz milletvekilleri, AK Parti MKYK üyeleri ve AK Partili siyasilerle bir araya geldik" dedi."FHGC’nin talebini takip ediyoruz"Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk’ün Ankara temasları kapsamında ilk ziyareti AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş oldu. TBMM’de gerçekleştirilen ziyarette FHGC’nin Basın Konutları ile ilgili talebini ileten Başkan Gürtürk, bu konudaki desteklerinden dolayı Keleş’e teşekkür etti.FHGC Başkanı Serkan Gürtürk’ün Ankara ziyaretleri kapsamında görüştüğü AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, gazetecilerin talepleri ile ilgili olarak Bakanlık nezdindeki görüşmelerinin devam ettiğini dile getirdi. En kısa süre içerisinde Bakan Kurum’la toplu bir görüşme gerçekleştireceklerini söyleyen Açıkkapı nihai bir sonuca varılacağına inandığını belirtti.FHGC Başkanı Serkan Gürtürk’ün TBMM’de ziyaret ettiği MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, kentin genel sorunları yanında gazetecilerin basın konutları konusundaki taleplerinin de hayata geçirilmesi için yoğun bir gayret gösterdiklerini, bu konuda ısrarlı taleplerinin devam ettiğini ve konunun takipçisi olduklarını ifade etti.CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’u TBMM’de ziyaret eden Başkan Gürtürk, taleplerini iletti. Elazığ’daki basın mensuplarıyla yakın bir diyalog içinde olduklarını ve sorunlarını yakından bildiklerini ifade eden Erol, özellikle basın konutları konusunda cemiyetin taleplerini yakından takip ettiklerini, Bakan Kurum ile gerçekleştirilecek ilk toplantıda birlik ve beraberlik içerisinde bu sorunu netleştirmek için mücadele vereceklerini ifade etti."Basın mensuplarının haklı taleplerini destekliyoruz"AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Siyasi Hukuk İşleri Genel Başkan Yardımcısı Av. Ömer Serdar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan FHGC Başkanı Serkan Gürtürk, cemiyet olarak taleplerini iletti. Zor şartlar altında mesleklerini icra etmeye çalışan gazetecilerin taleplerinin arkasında olduklarını dile getiren Serdar, Elazığ’daki basın mensuplarının taleplerine destek olacaklarını belirtti.AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Gürtürk, taleplerini iletti. Elazığ medyasının güçlü ve önemli bir konumda olduğunu ifade eden Yanılmaz, "FHGC’nin taleplerinin karşılanmasını arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Murat Öz’ü ziyaret eden FHGC Başkanı Serkan Gürtürk, taleplerini ileterek destek istedi. Elazığ’ın kendileri için önemli olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Elazığ’dan gelecek taleplere destek olacaklarını dile getirdi.FHGC’nin taleplerinin kendileri için önemli ve öncelikli olduğunu dile getiren AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Murat Öz, ziyaretlerinden dolayı Başkan Gürtürk’e teşekkür etti.