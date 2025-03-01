Elazığ’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil apartman boşluğuna uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.Olay, Cumhuriyet Mahallesi İktisat Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı inen plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu apartman boşluğuna uçtu. Büyük bir gürültüyle paniğe kapılırken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeni ile araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.