Arpaçay Ovası, adeta renk cümbüşüne sahne oluyor.Kars’ın Arpaçay sınırları içerisinde yer alan Arpaçay Ovası, sarı, beyaz, kırmızı ve mor çiçeklerin açmasıyla kartpostallık manzaralar sunarken, yeşilin farklı tonlarıyla bütünleşen çiçekler görenleri hayran bırakıyor.Tarım arazilerini adeta bir çarşaf gibi örten rengarenk çiçekler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Özellikle Mayıs ayında açan çiçekler, sadece doğaya değil, bölge halkının yaşamına da canlılık katıyor.Arpaçay’a bağlı Karakale köyünde yaşayan 85 yaşındaki Zeki Hükümdar, baharın gelişiyle doğanın canlandığını belirtti.Zeki Hükümdar, "Mayıs çiçeği bu demektir. Sarıdır, hayvanlar sarı çiçekleri yediğinde süt verir. Sütü kaymak yaparsın, sarı yağı bundan olur" dedi.Çiçeklerden bu demet toplayan Zeki Hükümdar, topladığı çiçekleri eşine gönlünü almak için götüreceğini söyledi.Zeki Hükümdar, "Bu çiçekleri eşime götürüp gönlünü bu çiçeklerle alacağım. Yaşantı bu. Biz çiçeği yeriz, severiz. Ama yaşlanmışım, ne yapayım? Yaş 85. Bir asıra dayanmışım. O binada yaşamayan 50 kat, 100 kat orada yaşantı yok. Gelin buraya bakın, köye gelin köye. Yaşantı buradadır, huzur buradadır" diye konuştu.Öte yandan Arpaçay Ovası’nı gelin gibi süsleyen çiçekler, hem bölge halkının doğayla iç içe geçen yaşam tarzını hem de kırsal hayatın huzur dolu yüzünü yansıtıyor.